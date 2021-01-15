15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Молодечно выяснение отношений в любовном треугольнике едва не закончилось трагедией, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В дежурную часть Молодечненского РОВД поступило сообщение со станции скорой помощи: в поселке Чисть медики оказывали помощь избитому 39-летнему гражданину, мужчину с множественными травмами госпитализировали в районную больницу. На место происшествия незамедлительно выбыли милиционеры для разбирательства.

"Оперативники выяснили: поводом для конфликта стали перипетии в личной жизни 37-летней местной жительницы. Она уже больше года не живет со своим законным супругом и якобы собирается с ним разводиться, освободившееся место занял 39-летний житель соседнего населенного пункта. Однако данная ситуация не устраивала пока еще законного супруга, и периодически в любовном треугольнике случались выяснения отношений. До последнего времени все происходило если не в рамках приличий, то хотя бы в рамках законодательства", - рассказали в УВД.

В тот день 40-летний житель поселка Чисть проходил мимо дома, где проживает супруга, и, заметив свет в окнах, направился к ней в квартиру для очередного выяснения отношений. "Однако женщина в это время гостила у знакомых, поэтому в квартире мужчина застал только ее нынешнего ухажера. Разгневанный супруг нанес сопернику не менее трех ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, а затем вылил на оппонента пятилитровую банку зеленой краски, которая хранилась в подсобке", - отметили правоохранители.

В поисках помощи пострадавший мужчина выполз из квартиры на лестничную клетку и постучал в дверь к соседям. Именно они и вызвали бригаду скорой помощи. Сейчас потерпевший находится в медучреждении. Его жизни ничто не угрожает.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Сам фигурант пояснил, что причиной поступка стала ревность. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.-0-