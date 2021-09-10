Под Молодечно задержали троих потребителей мефедрона

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе сотрудники наркоконтроля задержали троих потребителей мефедрона прямо на месте закладки наркотика, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Оперативники при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали сразу троих потребителей, которые приехали в лес забрать закладки наркотика. Первым попался ранее судимый за наркосбыт 27-летний житель Молодечненского района. Как стало известно, мужчина приобрел запрещенное вещество через интернет-магазин. После оплаты товара клиент получил сообщение с координатами закладки и отправился на место. Оперативники изъяли закладку с наркотическим средством в двух полимерных пакетах, содержащих мефедрон, общим количеством 2 г", - отметили в УВД.

В лесном массиве оперативники обнаружили еще один тайник. Как выяснилось, он предназначался для двух граждан России. "Мужчины 31 и 24 лет приехали, чтобы забрать синтетический наркотик, купленный через интернет. Однако оба были задержаны. Экспертиза показала, что в полиэтиленовом свертке находилось около 2 г порошка белого цвета, который содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество мефедрон", - добавили в ведомстве.

По словам задержанных, психостимуляторы они приобрели для собственного употребления. Возбуждены уголовные дела. -0-