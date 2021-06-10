Под Мостами автомобиль врезался в дерево: погибли две девочки

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами Renault врезался в дерево, погибли две девочки. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось сегодня около 11.00 на автодороге Р142 возле деревни Большие Озерки. По предварительной информации, 58-летний мужчина не справился с управлением: иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате происшествия погибли две девочки 12 и 13 лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности на заднем сидении. Водитель и 57-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГАИ, следователи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

По оперативной информации, участники ДТП ехали на выпускной вечер к сестре погибших.-0-