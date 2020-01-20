Под Мостами грузовик дорожной службы отправил фуру в кювет

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами столкнулись фура и грузовик дорожной службы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 19 января на дороге Мосты-Зельва. Водитель 1974 года рождения на МАЗе занимался обработкой проезжей части. При развороте он не уступил дорогу попутному "Вольво" с прицепом. В результате аварии фура оказалась за пределами проезжей части, второй грузовик серьезно поврежден.

Водителя МАЗа госпитализировали.-0-

Фото из VK-аккаунта управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома