Под Мозырем задержали потребителя психотропов

7 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Мозырем задержали 28-летнего потребителя психотропов, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира 2 декабря около леса вблизи садоводческого товарищества "Путеец" заметили "Фольксваген". Инспекторы решили понаблюдать за странным для такой поры года пустым авто. Вскоре из леса вышли двое мужчин. При виде людей в форме один из них пустился бежать, упал, подхватился и бросился в лесную гущу.

Такое поведение вызвало у инспекторов вопросы. Они опросили второго мужчину, хозяина автомобиля. "Ни оружия, ни каких-либо запрещенных предметов в машине не было. Однако там, где падал бежавший, обнаружили полимерный сверток. Предположив, что это могут быть наркотики, инспекторы сообщили о находке в Мозырский РОВД", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

В тот же день эксперт вынес заключение: содержимое пакетика - особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон (мефедрон). Его масса превысила 1,8 г.

Оперативники установили личность беглеца. Им оказался 28-летний житель Калинковичей. Сотрудники наркоконтроля при поддержке коллег из патрульно-постовой службы РОВД задержали мужчину дома 3 декабря. Он признался, что купил психотроп через интернет-магазин, оплатил биткоинами. После того как ему сбросили координаты закладки, попросил товарища подвезти. Появление людей в форме было для мужчины настолько неожиданным, что от испуга бросился бежать. Но когда упал, спрятанный во рту пакетик вылетел.

В УВД отметили, что задержанный был судим за незаконный оборот наркотических средств в 2019 году. По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.-0-