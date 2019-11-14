Под Мстиславлем минивэн врезался в гужевую повозку и фуру

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мстиславском районе Volkswagen Sharan врезался в гужевую повозку, а затем на встречке столкнулся с Volvo. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 13 ноября, около 19.00. "47-летний житель Витебска за рулем Volkswagen Sharan совершил наезд на двигавшееся в попутном направлении гужевое транспортное средство под управлением 62-летнего жителя деревни Богатьковка. После столкновения Volkswagen отбросило на встречную полосу. Там авто столкнулось с грузовой автомашиной Volvo с прицепом", - рассказали в ГАИ.

Травмы получил возчик гужевой повозки. Он был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ напоминает, что гужевое транспортное средство должно быть оборудовано спереди световозвращателями белого цвета, сзади - красного. При движении по дороге в темное время суток спереди должен быть включен белый фонарь, а сзади - фонарь, излучающий красный свет. Водитель гужевого транспорта при выезде со второстепенной дороги на главную в темноте, при недостаточной видимости дороги или в местах с ее ограниченной обзорностью обязан вести животное под уздцы.-0-