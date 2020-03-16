Под Новогрудком легковушка протаранила мотоцикл

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Новогрудком столкнулись легковушка и мотоцикл - пострадал водитель байка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 14 марта на дороге Любча - Новогрудок - Дятлово. 21-летний водитель "Пежо" при выезде со второстепенной не уступил дорогу мотоциклисту. В результате аварии мужчина, управлявший мотоциклом, получил перелом голени и ушибы.

Известно, что оба участника были трезвы. Водитель автомобиля, по информации ГАИ, ранее 17 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД, в том числе лишался прав.-0-