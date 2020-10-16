16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Новогрудком легковушка сбила сидящего на дороге мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 15 октября в деревне Скрыдлево Новогрудского района. Во время встречного разъезда "Рено" под управлением 42-летнего водителя сбило мужчину.

"Он сидел у края проезжей части вблизи пешеходной дорожки и не был обозначен световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

В результате наезда 38-летний мужчина погиб. По факту ДТП проводится проверка.-0-