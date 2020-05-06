Под Оршей грузовик вылетел в кювет

6 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Под Оршей грузовик съехал в кювет, спасатели деблокировали водителя, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП на дороге М8 возле поселка Бабиничи поступило сегодня в 7 утра. Выяснилось, что в кювет опрокинулся грузовой автомобиль. Водитель был заблокирован в машине.

Работники МЧС при помощи специального оборудования достали мужчину, с травмами различной степени тяжести его передали медикам. После осмотра водитель госпитализирован в больницу.-0-