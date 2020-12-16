Под Оршей задержали микроавтобус с 300 л спиртосодержащей жидкости

16 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Под Оршей задержан микроавтобус, в котором перевозили 300 л спиртосодержащей жидкости, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Днем 15 декабря сотрудники ГАИ возле деревни Высокое остановили микроавтобус. Им управлял 25-летний индивидуальный предприниматель из Солигорска. Во время осмотра авто милиционеры обнаружили 60 пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью. Все это мужчина перевозил без сопроводительных документов.

Правоохранителям он рассказал, что купил партию спирта почти за Br2 тыс. в эквиваленте на рынке в Смоленской области. Все 300 л, по его словам, он собирался использовать исключительно для личных нужд.

Нелегальный груз изъят, проводится проверка.-0-