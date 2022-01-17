Под Ошмянами легковушка протаранила отбойник: погиб пассажир

17 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ошмянами легковушка протаранила отбойник, в аварии погиб мужчина. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на дороге Гоза - Островец - Ошмяны. "Лада" под управлением 26-летней девушки врезалась в дорожное ограждение. В машине были три пассажира. В результате аварии от полученных травм скончался 31-летний мужчина. Еще двоих пассажиров после оказания медпомощи отпустили домой.

В отношении водителя возбужденно уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).-0-