Под Ошмянами легковушка влетела в автобусную остановку

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка влетела в автобусную остановку у деревни Новополье Ошмянского района, спасателям пришлось деблокировать зажатого в салоне водителя, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

ДТП случилось днем 1 декабря. "На то, чтобы освободить 24-летнего молодого человека, спасателям понадобилось около 10 минут. Спасенного осмотрела бригада скорой медицинской помощи. Госпитализация ему не потребовалась", - рассказали в областном управлении МЧС.

В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома отметили, что вероятной причиной аварии мог стать неправильный выбор скорости. На закруглении дороги машину занесло. Водитель был пристегнут, в легковушке сработали подушки безопасности. Возможно, это уберегло молодого человека от серьезных травм.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС