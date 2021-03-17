Под Осиповичами столкнулись школьный автобус и "Нива" - погиб пассажир

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Осиповичами "Нива" столкнулась со школьным автобусом. В момент аварии детей в нем не было, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

ДТП случилось сегодня утром на 3-м км автодороги Осиповичи - Дараганово. ВАЗ-2121 под управлением 55-летнего водителя выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате аварии 51-летний пассажир автомобиля, который находился на переднем сидении, скончался, еще два пассажира и водитель госпитализированы. Из салона их деблокировали сотрудники МЧС.

Водитель и четыре взрослых пассажира автобуса не пострадали. Известно, что автобус ехал по маршруту за детьми.

По предварительной информации, водитель "Нивы" не справился с управлением в районе опасного поворота. На встречку он выехал в районе действия знаков "Опасные повороты" и "Аварийно-опасный участок". Кроме того, второй знак информировал о возможном опрокидывании. -0-