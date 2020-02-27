Под Островцом грузовик на встречной столкнулся с легковушкой

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом грузовой "Форд" на встречной полосе столкнулся с ВАЗом, пострадал водитель легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла около половины девятого утра 26 февраля неподалеку от деревни Мацканы. 33-летний водитель грузового автомобиля "Форд" на закруглении дороги вправо не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗом.

"Водитель легковушки, пенсионер 1948 года рождения, получил серьезные травмы головы. Он госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-