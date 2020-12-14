Под Островцом кроссовер вылетел с дороги и перевернулся

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом кроссовер на прямом участке дороги вылетел в кювет и перевернулся. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария случилась ранним утром 12 декабря на дороге Гоза - Островец - Ошмяны. 30-летний водитель БМВ на прямом участке дороги пошел на обгон попутной машины, но не справился с управлением. Кроссовер вылетел в кювет и перевернулся. "В аварии пострадали водитель и 37-летняя пассажирка. С травмами их госпитализировали", - рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что пострадавшие не были пристегнуты. Водитель ранее был лишен прав. Кроме того, на автомобиле были установлены разные шины - три летние и лишь одна зимняя.

По факту ДТП проводится проверка.-0-