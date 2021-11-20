Под Островцом легковушка столкнулась с лосем и вылетела в кювет, водитель погиб

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновение с диким животным в Островецком районе унесло жизнь водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"19 ноября в 17.40 на автодороге Гоза - Островец 21-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Приора", двигался в направлении райцентра. На 19-м км он совершил наезд на лося, выбежавшего на дорогу. После столкновения автомобиль съехал в кювет", - рассказали в ГАИ.
Удар пришелся на сторону водителя, который скончался на месте происшествия. Находившиеся в авто 22-летний и 25-летний пассажиры с травмами госпитализированы в местную больницу. Все граждане Российской Федерации.
Немногим ранее водитель привлекался за управление автомобилем с пленочными покрытиями. Тонировка всех стекол, в том числе и лобового, возможно, сказалась на видимости дорожной обстановки с места водителя. Были ли участники аварии пристегнуты ремнями безопасности, а также с какой скоростью двигался автомобиль до столкновения, выяснится в ходе проверки.
Участок, где произошло ДТП, обозначен светодиодными дорожными знаками "Дикие животные". Лось после ДТП пал.-0-