Под Островцом перевернулась легковушка с пьяной компанией - погиб пассажир

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Островцом перевернулась легковушка с пьяным водителем за рулем. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла неподалеку от Островца ранним утром 27 октября. Накануне компания из нескольких человек распивала спиртное в городе. Под утро на машине отправились в поселок Гудогай, чтобы отвезти одного из мужчин домой.

На обратном пути "Ситроен", за рулем которого был 39-летний водитель, на прямом участке дороги вылетел в кювет и перевернулся. В результате от полученных травм скончался 31-летний пассажир.

"Водитель от госпитализации отказался, так как серьезных травм не получил, отделавшись лишь ссадинами. К слову, мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ГАИ региона.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.-0-