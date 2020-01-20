Под Пинском поезд сбил мужчину

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Пинском поезд насмерть сбил мужчину. Такую информацию МВД разместило в своем Twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла 19 января около 22.30 на остановочном пункте Молотковичи. "Под поезд Брест-Гомель попал житель агрогородка Молотковичи 1979 года рождения. Мужчина погиб на месте. Применялось экстренное торможение состава. Задержки движения поездов не было. Проводится проверка", - проинформировали в МВД.

С начала года на железной дороге произошли четыре несчастных случая, в результате которых погибли четыре человека.-0-