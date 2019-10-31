Под Пинском водитель фуры погиб в результате лобового столкновения с другим большегрузом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в результате лобового столкновения грузовиков погиб водитель, пострадали два человека. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Фото УВД Брестского облисполкома

Авария произошла сегодня около 13.25 на автодороге М10 Граница РФ - Гомель - Кобрин. "По предварительной информации, 27-летний водитель, житель Пинска, за рулем грузового МАЗа ехал в сторону Пинска и на 431-м км трассы не справился с управлением, возможно, лопнула шина переднего левого колеса. Он выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с МАЗом под управлением брестчанина 1959 года рождения", - рассказали в УВД.

В результате столкновения пинчанин погиб на месте происшествия. Его пассажир и водитель второй фуры госпитализированы.

На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-