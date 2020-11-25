Под Полоцком легковушка врезалась в дерево - погиб пассажир

25 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Авария произошла сегодня утром на 26-м км трассы Полоцк - Глубокое. 20-летний водитель иномарки на закруглении дороги не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево, сообщает БЕЛТА со ссылкой на группу МВД Беларуси в "ВКонтакте".

В салоне машины находились три пассажира в возрасте от 18 до 21 года. По дороге в больницу младший умер. Водитель и 21-летний парень травмированы, еще один человек не пострадал.

Следователи и ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.-0-