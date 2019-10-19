Под Полоцком микроавтобус врезался в дерево: пострадал несовершеннолетний пассажир

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Полоцком в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир. Такая информация размещена в официальной группе ГАИ УВД Витебского облисполкома в соцсети "Вконтакте", сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел около 17.30 18 октября. Житель Полоцка 1977 года рождения, управляя микроавтобусом "Пежо", ехал по грунтовой дороге в сторону трассы Р20 Витебск - Полоцк - граница Латвии. Во время движения произошла разгерметизация колеса, в результате чего машина съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в придорожное дерево.

В микроавтобусе ехал пассажир 2007 года рождения. В итоге он госпитализирован в хирургическое отделение Новополоцкой центральной городской больницы. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о соблюдении скоростных режимов. При выборе скорости движения водитель должен учитывать обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы.-0-

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома