Под предлогом продажи авто минчанин завладел $5 тыс.

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Партизанского РУВД столицы задержали 32-летнего мужчину, который под предлогом продажи авто завладел $5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"По оперативной информации, гражданин воспользовался доверчивостью своей знакомой. Так, к нему за помощью в покупке авто обратилась его знакомая. Молодой человек не растерялся и сразу же предложил купить его машину, которую он арендовал для работы в такси. Согласившись с предложением, потерпевшая передала всю сумму денег. Однако приобрести авто так и не смогла: фигурант стал откладывать продажу, а после и вовсе сказал, что авто у него нет. Общая сумма ущерба составила $5 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Установлено, что денежные средства мужчина потратил на личные нужды. Ранее минчанин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Материалы проверки направлены в Партизанский (Минска) районный отдел Следственного комитета Беларуси, где действиям фигуранта дана правовая оценка.-0-