Под предлогом продажи попугаев интернет-мошенники выманили у гродненца почти Br200

Житель Гродно 1986 года рождения нашел в интернете предложение о продаже птиц. Он договорился с продавцом о покупке 13 волнистых попугайчиков. Цена покупателя устраивала, при средней стоимости одного попугая в Br25-30 за всех птиц у него попросили Br190.
"В итоге деньги переведены на карту одного из банков Российской Федерации, продавец на связь не выходит, а потерпевший обратился за помощью в милицию", - рассказали в пресс-службе УВД. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".
В милиции напомнили о том, что необходимо соблюдать осторожность при совершении дистанционных покупок.-0-
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