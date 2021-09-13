Под предлогом развития бизнеса мужчина выманил у могилевчанина более Br7 тыс.

13 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчанин передал своему знакомому более Br7 тыс. для развития бизнеса и был обманут. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратился 32-летний водитель одной из организаций города, который рассказал правоохранителям, что был обманут своим приятелем. Последний мошенническим путем завладел его имуществом и денежными средствами на сумму свыше Br7 тыс.", - отметили в УВД.

Правоохранители выяснили, что обманул заявителя 28-летний рабочий, ранее не судимый житель областного центра. Оказалось, что мужчины вместе работали в одном из заведений общественного питания в городе, а после решили открыть свое дело. Чтобы развивать предприятие, заявитель приобрел на свои деньги автобус, но этого вложения оказалось недостаточно. Партнер стал рассказывать о поступающих крупных заказах от одного из заводов города, правда, существовала проблема: это сотрудничество необходимо было закрепить денежным вложением на сумму $1,5 тыс. Поверив приятелю, мужчина отдал ему свои деньги, и трудности якобы удалось уладить.

На этом обман со стороны могилевчанина не прекратился: мужчина стал проворачивать махинации с автобусом друга, предложил продать его, а взамен приобрести два автомобиля. Он уверял, что это пойдет на пользу их совместному бизнесу. После он попросил заявителя приобрести два мобильных телефона и ноутбук, которые якобы также нужны для работы. Кредит обещал исправно платить, но и это обещание не выполнил. Наконец, осознав, что его обманывают, могилевчанин обратился за помощью в правоохранительные органы.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.-0-