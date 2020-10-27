27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Пуховичами мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел вечером 26 октября перед въездом в деревню Узляны. Местный житель увидел на проезжей части две покрышки и сообщил об этом в милицию. Рядом с местом водитель никого не застал. Правоохранители нашли на обочине дороги еще две шины, а через несколько часов вышли и на исполнителя. Им оказался 38-летний уроженец этой же деревни, работающий слесарем СТО в Минске", - рассказали в МВД.

Мужчина приехал на выходные к родителям и зашел в гости к своему знакомому. Во время застолья они обсудили столичные протесты. Гость решил выразить свою позицию действиями: взял за гаражом товарища две покрышки, вынес их на проезжую часть, облил растворителем и поджег. Однако огонь быстро погас. Повторно поджечь шины не удалось: помешала приближающаяся машина. Выяснилось, что обнаруженные на обочине шины принес собутыльник.

Материалы проверки переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного и его знакомого.-0-