Под Речицей ГАИ пришлось со стрельбой останавливать пьяного бесправника

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе правоохранителям пришлось стрелять во время преследования пьяного водителя, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

26 сентября, около 4.00, сотрудники отдела ГАИ Речицкого РОВД решили остановить для проверки документов и физического состояния водителя "Мазду". Водитель требования сотрудников ГАИ проигнорировал и хотел скрыться по центральным улицам райцентра.

Инспекторы начали преследование, они неоднократно требовали остановиться, включали проблесковые маячки сине-красного цвета, звуковой сигнал. К экипажу ГАИ для помощи присоединились два наряда охраны. "Однако мужчина не реагировал, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал при этом угрозу жизни и здоровью людей", - уточнили в УГАИ.

Преследование продолжилось за пределами города. На М10 госавтоинспекторы приняли решение использовать табельное оружие. Сначала выстрелили в воздух, а затем - по колесам авто, повредив заднее правое колесо преследуемой машины. "Мазда" начала замедляться и останавливаться.

"За рулем иномарки был 28-летний речичанин, который работает на местном предприятии. Он после остановки автомобиля попытался убежать от правоохранителей, но был задержан", - рассказали в Госавтоинспекции.

Установлено, что "гонщик" не имеет водительских прав: в июне 2020 года его лишили удостоверения. Медосвидетельствование показало: мужчина был пьян - 0,8 промилле.

На задержанного составили 8 протоколов, в том числе за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.-0-