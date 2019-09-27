Под Щучином перевернулась легковушка, водитель погиб

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Щучином автомобиль вылетел на обочину и как минимум дважды перевернулся. Водитель умер больнице, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 27 сентября около 17.00. "Водитель 1957 года рождения за рулем автомобиля "Рено" вместе с супругой возвращался от родственников из деревни Давлюдовщина к себе домой в Щучин. В какой-то момент на закруглении дороги он не справился с управлением и опрокинулся на левую по ходу движения обочину. Со слов пассажирки, автомобиль перевернулся не менее двух раз", - рассказали в ГАИ.

И водитель, и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Но из-за полученных травм, не приходя в сознание, спустя почти час водитель скончался в местной больнице. Женщина серьезных травм не получила. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома