Под Скиделем нетрезвый водитель врезался в стоящую фуру

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На автодороге М6 вблизи Скиделя водитель на "Ауди" столкнулся со стоящей фурой, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 16 января около 2.00. Водитель фуры "Рено" с полуприцепом двигался на 251-м км автодороги М6 в сторону Гродно. В полуприцепе лопнуло колесо, и мужчина остановил фуру частично на правой обочине, включил аварийную сигнализацию. В этот момент автомобиль "Ауди" опережал по левой полосе другой автомобиль. Когда легковушка возвращалась в правую полосу, перед ней оказалась фура. "Ауди" правой стороной столкнулась с полуприцепом.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

На место ДТП были вызваны сотрудники ГАИ и скорая помощь. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, где ему поставили диагноз "алкогольное опьянение, травма головы, ушибы и ссадины". Водитель "Ауди" пояснил, что перед этим находился в компании друзей в Щучине и выпил 2 л пива, примерно через час сел за руль. В салоне водитель находился один и был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.-0-