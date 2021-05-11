Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом легковушка съехала в кювет и опрокинулась, водителя госпитализировали, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"Вчера, около 16.20, на 80-м км автодороги Барановичи - Пограничный - Гродно 52-летняя жительница Слонима на автомобиле "Киа" при обгоне не справилась с управлением, съехала в левый кювет. Авто опрокинулось. Для деблокирования водителя на место происшествия приезжали сотрудники МЧС", - рассказали в ГАИ.
Женщину с травмой позвоночника госпитализировали в слонимскую больницу.
Причины и иные обстоятельства ДТП будут установлены при проверке.-0-
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома