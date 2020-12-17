Под Слонимом поезд насмерть сбил мужчину

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе поезд сбил 30-летнего мужчину. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Сегодня утром диспетчер поезда сообщил, что на железнодорожных путях в Слонимском районе обнаружено тело 30-летнего мужчины. На место выезжала следственно-оперативная группа.

По данным следствия, наезд был совершен в ночь на 17 декабря. Характер телесных повреждений на теле погибшего свидетельствует о том, что его сбил поезд.

Следователь и эксперт осмотрели место происшествия, зафиксирована следовая картина произошедшего, назначены необходимые исследования. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-