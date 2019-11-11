Под Слонимом такси вылетело на встречку и столкнулось с фурой

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом столкнулись легковушка и фура, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 10 ноября, около 20.30, на трассе Р99 неподалеку от деревни Чемеры. Легковушка "Рено" из службы такси двигалась со стороны Слонима. Авто оказалось на встречной полосе и столкнулось с грузовым "Вольво" под управлением 58-летнего россиянина.

В результате аварии пострадал 22-летний водитель такси. Молодого человека с многочисленными травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.-0-