25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом врезалась в дерево легковушка с 7 подростками, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Авария произошла около 17.00 25 июля в Слонимском районе. "Тойота" под управлением несовершеннолетнего вылетела с гравийной дороги и врезалась в дерево.

"Водитель, молодой человек 2002 года рождения, был зажат в салоне. Пострадал также пассажир, ехавший на переднем сиденье. Пятерым парням, которые сидели сзади, помощь оказывалась на месте", - рассказал Евгений Дудко. Все, кто находился в машине, несовершеннолетние - молодые люди 2002-2004 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно направились сотрудники ГАИ, милиции, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что водитель взял ключи от отцовской машины без его ведома. Он с друзьями собирался съездить искупаться на озеро.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома