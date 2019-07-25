25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом врезалась в дерево легковушка с 7 подростками, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.
Авария произошла около 17.00 25 июля в Слонимском районе. "Тойота" под управлением несовершеннолетнего вылетела с гравийной дороги и врезалась в дерево.
"Водитель, молодой человек 2002 года рождения, был зажат в салоне. Пострадал также пассажир, ехавший на переднем сиденье. Пятерым парням, которые сидели сзади, помощь оказывалась на месте", - рассказал Евгений Дудко. Все, кто находился в машине, несовершеннолетние - молодые люди 2002-2004 годов рождения.
На место происшествия незамедлительно направились сотрудники ГАИ, милиции, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что водитель взял ключи от отцовской машины без его ведома. Он с друзьями собирался съездить искупаться на озеро.-0-
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