Под Слуцком мужчина бросил жену в лесу, женщина заблудилась

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Звонок от женщины поступил спасателям сегодня в 3.09. Она рассказала, что заблудилась в лесу возле агрогородка Вежи. Выехавшим на поиски работникам МЧС понадобилось менее получаса, чтобы найти потерявшуюся: она вышла на свет и звук от пожарной автоцистерны.

"Выяснилось, что женщина вышла из дома встречать супруга. На обратном пути пара решила пойти через лес. Там по каким-то причинам муж решил оставить жену одну, а сам направился домой. По предварительным данным, оба были нетрезвыми", - проинформировали в МЧС.-0-