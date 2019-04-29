Под Слуцком мужчина бросил жену в лесу, женщина заблудилась

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слуцком районе спасатели нашли заблудившуюся женщину, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Звонок от женщины поступил спасателям сегодня в 3.09. Она рассказала, что заблудилась в лесу возле агрогородка Вежи. Выехавшим на поиски работникам МЧС понадобилось менее получаса, чтобы найти потерявшуюся: она вышла на свет и звук от пожарной автоцистерны.
"Выяснилось, что женщина вышла из дома встречать супруга. На обратном пути пара решила пойти через лес. Там по каким-то причинам муж решил оставить жену одну, а сам направился домой. По предварительным данным, оба были нетрезвыми", - проинформировали в МЧС.-0-
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