Под Слуцком поезд травмировал сидевшего на путях парня

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком поезд травмировал пьяного парня, который сидел на путях. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Инцидент произошел 29 июля около 21.00 на перегоне Новодворцы - Слуцк. "Поездом сообщением Осиповичи - Слуцк был травмирован пьяный житель Слуцка 1990 года рождения. Он сидел на путях. Машинист подавал сигналы и применял экстренное торможение, но тот не реагировал", - рассказали в МВД.

Молодой человек с различными травмами доставлен в больницу. Задержка движения поезда составила 14 минут.

На железной дороге с начала года зафиксировано 64 несчастных случая. В результате 43 человека погибли и 21 травмирован.-0-