Под Слуцком сельчанин сжег машину и набросился с топором на милиционеров

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком сельчанин из мести сжег чужую машину и набросился с топором на милиционеров. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Ночью 1 августа в Слуцкий РОВД сообщили, что во дворе частного дома в деревне Малая Падерь горит автомобиль. Когда пожарные и милиционеры прибыли на место, Opel почти сгорел. Владелец предположил, что иномарку могли поджечь.

Выяснилось, что хозяин авто работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов. Накануне происшествия он поругался с местным предпринимателем, который занимается грузоперевозками. Тот привез на предприятие сырье, игнорируя санитарные меры. В итоге фуру не разгрузили.

"Коммерсант решил отомстить: ночью в своем гараже сделал коктейль Молотова и поехал к обидчику. Вход во двор оказался свободным, а дверь автомобиля - незапертой. Поэтому сельчанин разлил зажигательную смесь по всему салону и поджег", - проинформировала Ольга Чемоданова.

Когда 42-летний мужчина убегал, то забыл бутылку с оставшейся жидкостью на крыльце дома потерпевшего. Впоследствии это стало еще одним подтверждением, что машину подожгли.

Утром оперативники приехали к подозреваемому домой, чтобы его опросить. Однако предприниматель схватился за топор и начал угрожать милиционерам, выгоняя их со двора. Мать нападавшего пыталась его остановить.

"Сельчанина задержали и водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, и угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел", - рассказала Ольга Чемоданова.

Фигурант сознался в содеянном, показал, как совершал преступление. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.-0-