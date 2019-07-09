Под Смолевичами дерево насмерть придавило двух вальщиков леса

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели двух мужчин во время лесозаготовки. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"На одной из делянок Смолевичского лесничества 7 июля были обнаружены тела 61-летнего жителя Борисова и 45-летнего жителя Гомельской области. По данным следствия, накануне мужчины выполняли работы по валке леса и были смертельно травмированы подпиленным упавшим деревом. Следственно-оперативной группой зафиксирована следовая картина, проведены проверочные мероприятия", - рассказала Татьяна Белоног.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч.1 ст.144 УК). Назначены судебно-медицинские экспертизы по установлению причины смерти, истребована необходимая документация, касающаяся организации заготовки древесины на данном участке и иных правовых отношений.

Особое внимание уделяется установлению причин и условий, способствовавших трагическому случаю.

Окончательная правовая оценка произошедшему будет дана по результатам проведенных следственных и процессуальных действий.-0-