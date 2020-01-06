Под Смолевичами спасатели помогли лосю выбраться из полыньи

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичском районе спасатели помогли лосю выбраться из полыньи, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

Днем 5 января в МЧС поступило сообщение о том, что на озере у деревни Батуринка требуется помощь дикому животному. Когда спасатели прибыли на место, в полынье на расстоянии 10 м от берега находился лось, который самостоятельно выбраться не мог.

"Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента проломали лед у береговой линии. Группа спасения на воде с противоположной стороны на доске спустилась на воду, загоняя животное к очищенному от льда участку озера и берега, - рассказали в управлении. - Выбравшись на землю, лось скрылся в лесу".-0-