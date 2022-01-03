Под Сморгонью перевернулась маршрутка: пострадали 8 человек

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте ДТП с участием маршрутки в Сморгонском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.
Авария с участием маршрутки сообщением Островец - Молодечно произошла сегодня около полудня неподалеку от деревни Белая Сморгонского района. По предварительной информации, водитель не учел погодные условия, микроавтобус "Мерседес" вылетел в кювет и перевернулся.
В результате ДТП у одной пассажирки констатирован закрытый перелом лодыжки. Водитель и еще 6 пассажиров получили ссадины и ушибы, после оказания медицинской помощи они отпущены домой.
"В настоящее время следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ проводится осмотр места происшествия, в ходе которого фиксируется следовая картина произошедшего, опрашиваются очевидцы", - рассказала Инна Позняк. Установлено, что водитель "Мерседеса" двигался с допустимой на этом участке дороги скоростью движения. Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.
Следственный комитет обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдения элементарных правил безопасности и правил дорожного движения. Стремительно меняющиеся погодные условия сказываются не только на видимости и обзорности при движении, но в первую очередь на состоянии дорожного покрытия. Стоит помнить об этом и быть внимательными.-0-
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