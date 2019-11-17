Под Сморгонью в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе между Сморгонью и Ошмянами в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла поздним вечером 16 ноября на 184-м километре автодороги Р63. "Пежо" под управлением 41-летнего жителя Молодечненского района двигалось со стороны Ошмян в направлении Сморгони.
"По непонятной пока причине легковушка выехала на полосу встречного движения, где в это время двигался грузовой автомобиль "Вольво". После удара оба автомобиля оказались на обочине", - отметили в ГАИ региона.
Водитель "Пежо" от полученных травм погиб на месте. Его жена, ехавшая на пассажирском сиденье, доставлена в реанимацию. Водитель фуры, гражданин Российской Федерации, серьезных травм не получил.
Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что прав у водителя легковушки не было.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома.