Под Сморгонью водитель легковушки погиб от удара в придорожное дерево

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Шевроле" погиб от удара в придорожное дерево под Сморгонью, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Происшествие случилось утром в двух километрах от Сморгони на автодороге, связывающей райцентр с городом Молодечно. По имеющейся информации, управляя автомобилем марки "Шевроле", 37-летний водитель на прямом асфальтированном участке не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и ударился в придорожное дерево. От удара мужчина скончался на месте происшествия.

Обстоятельства аварии выясняются.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома