Под Сморгонью женщина заблудилась в лесу и угодила в болото

9 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся женщине. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Жительница деревни Острово позвонила в центр оперативного управления Сморгонского районного отдела МЧС утром 8 августа. Она рассказала, что пошла в лес за грибами, но заблудилась и самостоятельно выйти не может.

На помощь направились спасатели пожарной аварийно-спасательной части №2 и поста №11. Женщина постоянно находилась на связи и давала примерные ориентиры. Обнаружили женщину на торфяной болотистой местности. Передвигаться было опасно. Для того чтобы помочь потерявшейся, из бревна соорудили мостик.

Бригада скорой медицинской помощи обследовала женщину, госпитализация не потребовалась.-0-