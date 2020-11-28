Под Солигорском "Нива" насмерть сбила велосипедиста

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Сковшин Солигорского района 62-летний водитель автомобиля "Lada" сбил двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. На велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых признаков алкогольного опьянения.

На месте аварии работают следователи, инспекторы ГАИ и эксперты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.-0-