12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Солигорском после столкновения опрокинулось два автомобиля - травмированы три человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 11 мая около 12.30. "50-летний житель Любани, управляя автомобилем Nissan Qashqai, двигаясь по подъездной автодороге к Солигорску по крайней правой полосе движения, не справился с управлением и совершил столкновение со стоявшим на второстепенной автодороге автомобилем Volkswagen Caddy. После этого оба транспортных средства съехали в кювет и опрокинулись", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров Nissan - 73-летняя и 61-летняя жительницы Любани - с травмами госпитализированы. Водитель Volkswagen после оказанной ему медпомощи отправился домой. По факту ДТП проводится проверка.

Всего за минувшие выходные в Минской области в результате 6 дорожно-транспортных происшествий 2 человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. Задержаны 76 нетрезвых водителей, 7 из которых - по сообщениям граждан. Пресечено 166 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Зарегистрировано 165 фактов без пострадавших, но с повреждением автомашин.

269 пешеходов находились на проезжей части. Практически каждый третий из них - в состоянии алкогольного опьянения и без световозвращающих элементов.

"Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, обдумывайте каждый свой маневр, выбирайте безопасную скорость движения, исключите управление транспортом в нетрезвом состоянии. Пешеходам же необходимо обозначать себя световозвращающими элементами, переходить дорогу только в установленных местах", - отметили в ГАИ.-0-