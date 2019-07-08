Под Солигорском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Солигорском ночью насмерть сбили пешехода, возбуждено уголовное дело. По подозрению в смертельном ДТП задержан водитель BMW, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Сегодня ночью на обочине дороги Радково-Солигорск было обнаружено тело 41-летнего жителя Солигорска с очевидными признаками наезда автотранспортом. "Были незамедлительно организованы и проведены осмотр места происшествия, фиксация следовой картины, объектов и иных вещественных доказательств. Солигорским районным отделом возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека (ч.2 ст.317 УК). Сотрудниками милиции установлен разыскиваемый автомобиль BMW и лицо, им управлявшее", - рассказала Татьяна Белоног.

Фото УСК по Минской области

По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. С ним работают следователи.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии и записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в РОСК (г.Солигорск, ул.Козлова, 64) или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58, 8 (029) 769-77-21.-0-