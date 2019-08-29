Под Солигорском женщину облили горючим и подожгли

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Солигорском 39-летнюю женщину облили горючим и подожгли, от полученных ожогов она умерла. Солигорский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства убийства, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент случился ночью 27 августа во дворе частного дома в деревне Солигорского района. Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила жильцов, зафиксировала следы. Обнаружена бутылка с остатками горючей жидкости и иные фрагменты. Во время доследственной проверки получены сведения о криминальном характере произошедшего.

Фото УСК по Минской области

"По предварительным данным, женщина была облита горючей жидкостью, после возгорания которой получила травмы и скончалась на месте. По подозрению в убийстве с особой жестокостью (п. 6. ч. 2 ст. 139 УК) задержан 36-летний хозяин дома, работающий газоэлектросварщиком. Следователи продолжают допросы свидетелей, задержанного, собирают материалы, характеризующие его личность", - рассказала Татьяна Белоног.

По изъятым вещественным доказательствам назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Минской области. Следствие продолжается.-0-