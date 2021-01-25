25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Столбцами прицеп МАЗа вынесло на встречку - пострадали двое. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

ДТП произошло сегодня около 10.30 вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района. По предварительной информации, 44-летний водитель МАЗа двигался со стороны Столбцов в направлении Несвижа. В какой-то момент полуприцеп грузовика вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Peugeot.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на повышенную туманность. В связи с этим пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть только в установленных местах. Водителям в свою очередь следует быть предельно внимательными и собранными.

"Призываем выбирать безопасную скорость движения, учитывая погодные условия. Берегите себя и своих близких", - добавили в ГАИ.-0-