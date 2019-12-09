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09 декабря 2019, 16:26

Под Столином мужчина связал шторами знакомых за отказ выпить с ним

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе мужчина за отказ выпить с ним водки связал шторами и шпагатом знакомых, сообщили БЕЛТА в МВД.

Уголовное дело за незаконное лишение свободы возбуждено Столинским РОСК в отношении 24-летнего жителя деревни Хотомель. В середине октября мужчина забрался в дом односельчанки, избил ее сожителя, а затем обоих связал и оставил лежать на полу.

Потерпевших обнаружила зашедшая в гости соседка. Она сразу же вызвала милицию. Хозяева рассказали, что уже спали, когда услышали, как кто-то вырвал металлическую щеколду, на которую запиралась входная дверь. Незваным гостем оказался знакомый, искавший компанию выпить с ним водки.

"Пара отказалась устраивать застолье и попросила односельчанина уйти. Вместо этого сосед начал ругаться, а затем и вовсе избил мужчину, который пытался его выпроводить. Хозяйка хотела защитить возлюбленного, однако в итоге оба оказались на полу со связанными руками и ногами. В качестве подручных средств фигурант использовал шторы и кусок шпагата. Перед уходом он избил связанного мужчину резиновым шлангом, который нашел во дворе", - рассказали в Столинском РОВД.

В тот же вечер сыщики нашли молодого человека. С его слов, на преступление он решился из-за сильного опьянения и отказа потерпевших выпить с ним.-0-

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