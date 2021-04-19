Под Толочином легковушка вылетела в кювет: погибли два человека

19 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль опрокинулся в Толочинском районе, погибли водитель и пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла ночью 18 апреля на 7-м км автодороги Толочин - Круглое - Нежково. Водитель авто не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось. Пассажирка 1984 года рождения погибла на месте аварии, водитель скончался при доставлении в больницу.

Еще одно ДТП произошло утром 18 апреля в деревне Ветрино Полоцкого района. Подросток без водительских прав ехал на мотоцикле и в какой-то момент упал с техники. В результате аварии парень госпитализирован в отделение хирургии больницы. Мотошлем он не использовал.-0-

Фото МВД