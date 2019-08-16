Под видом камней для аквариума в Кувейт пытались отправить янтарь

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники пресекли незаконную попытку отправить в почтовых посылках из Беларуси в Кувейт почти 6 кг необработанного янтаря, сообщили БЕЛТА в Минской региональной таможне.

Согласно представленным документам, в четырех посылках находились "камни для аквариума" и "сувениры". Таможенный досмотр показал иное: вместо заявленных товаров в посылках обнаружили камни светло-желтого и коричневого цвета различной формы, внешне напоминающие необработанный янтарь.

Всего в почтовых отправлениях перемещалось двенадцать кусков минерала - по три в каждой посылке - весом от 300 до 700 г.

Согласно заключению эксперта таможенной лаборатории, обнаруженные камни являются необработанным янтарем, вывоз которого с территории Евразийского экономического союза физическими лицами в качестве товара для личного пользования запрещен.

Янтарь изъят. Минской региональной таможней начаты административные процессы.-0-