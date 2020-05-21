Под Вилейкой бесправник на легковушке перевернулся и погиб

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель "Форда" попал в аварию под Вилейкой. Легковушка опрокинулась, и мужчина погиб на месте, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла 20 мая около 14.35 на 27-м км автодороги Н9114 Молодечно - Илья. "Вблизи д.Вязынь Вилейского района 29-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" двигался в направлении Молодечно. Он не справился с управлением, допустил занос авто, выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - проинформировали в ГАИ.

Фото УГАИ МВД

Водитель не имел прав и не был пристегнут ремнем безопасности.

Всего за прошедшие сутки в республике произошло 249 ДТП с материальным ущербом. Один человек погиб и 5 получили травмы. За нетрезвое вождение задержаны 47 водителей.-0-